Ливни разрушили часть автодороги Урма – Губден в Дагестане Часть автодороги Урма – Губден в Дагестане оказалась разрушена ливнями

Москва31 мая Вести.Автодорога Урма – Губден в Дагестане оказалась частично разрушена ливнями. Об этом ГКУ "Дагестанавтодор" сообщает в MAX.

В ведомстве повреждения назвали критическими.

На автомобильной дороге Урма – Губден на участке 13 км – 16 км в результате прошедших ливневых дождей произошли критические разрушения говорится в сообщении

Уточняется, что на двух участках размыло водопропускные трубы глубокого заложения, а также была разрушена полка дороги. Образовались овраги, достигающие 20 метров в глубину.

Позже, при повторном обследовании дороги, специалисты обнаружили разрушение выходного участка еще одной трубы. Тело трубы покрылось илом на 30 метров в длину. Ведутся работы по замене.