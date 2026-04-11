На Буйнакском перевале в Дагестане оползень смыл часть автодороги

Москва11 апр Вести.В Дагестане в результате переувлажнения грунта в условиях ливневых дождей смыло часть автодороги на Буйнакском перевале. Об этом сообщает ГКУ "Дагестанавтодор".

ЧП произошло на автомобильной дороге регионального значения "Махачкала – Буйнакск – Леваши – Гуниб" на участке км 3 (Буйнакский перевал).

Ориентировочно в 21.00 10 апреля в результате прошедших ливневых дождей и переувлажнения грунтов произошел оползень прилегающего склона с частичным обрушением полки дороги по левой полосе движения говорится в канале предприятия в мессенджере MAX

Движение транспорта на поврежденном участке организовано по временной схеме по правой полосе движения и обочине.