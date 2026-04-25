Оползень заблокировал транспортное сообщение с девятью селами в Дагестане

В Дагестане из-за оползня закрыто движение дороги на участке Магар – Гилиб Оползень заблокировал транспортное сообщение с девятью селами в Дагестане

Москва25 апр Вести.Транспортное сообщению с девятью населенными пунктами Дагестана временно закрыто из-за оползня на участке автодороги Магар – Гилиб, сообщается в MAX-канале ГКУ "Дагестанавтодор".

По данным учреждения, в Чародинском районе на участке км 4+800 трассы Магар – Гилиб временно перекрыто движение из-за оползня и разрушений.

Транспортное сообщение с населенными пунктами Нукуш, Кутих, Гилиб, Гоаб, Ритляб, Доронуб, Карануб, Тлярабазутль, Цемер прервано отмечается в сообщении

Восстановление дороги начнется с наступлением светлого времени суток в субботу. Ориентировочно движение планируется открыть временно в 18.00. Водителей просят учесть данную информацию при планировании поездок в указанном направлении.