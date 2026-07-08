В Дагестане после сброса воды с плотины Ирганайской ГЭС размыло дорогу В Унцукульском районе Дагестана размыло дорогу, движение временно прекращено

Москва8 июл Вести.В Унцукульском районе Дагестана после аварийного сброса воды с плотины Ирганайской ГЭС разрушен участок автодороги, движение временно закрыто, сообщает республиканский Минтранс в мессенджере MAX.

В муниципалитете на автомобильной дороге Шамилькала – Временный поселок на 5-м километре в результате аварийного сброса воды с плотины Ирганайской ГЭС произошел размыв полки дороги протяженностью около 100 метров отмечается в публикации

На данный момент дорогу продолжает размывать. Для водителей автотранспорта организованы объездные маршруты.

Дагестанский Минтранс призвал участников дорожного движения при планировании поездок учитывать сложившуюся ситуацию.

Ранее стало известно, что в селе Ташкапур Левашинского района Дагестана вышедшая из берегов река затопила дорогу и ряд стоящих поблизости домов. А на 13-м километре дороги Гуниб – Цуриб сошел оползень, из-за чего движение на этом участке также было перекрыто полностью.

Причиной всех ЧП стали прошедшие в республике обильные осадки.