SHOT: мощные ливни в Дагестане отрезали сразу несколько районов Сразу несколько районов Дагестана оказались отрезаны из-за мощных ливней

Москва8 июл Вести.Дагестан вновь накрыли мощные ливни. Из-за селей, оползней и разлива рек пострадали несколько районов, оказались повреждены дороги, мосты и магистральный газопровод. Об этом сообщил Telegram-канал SHOT.

Больше всего пострадали Чародинский, Левашинский, Гергебильский и Лакский районы.

После проливных дождей реки вышли из берегов. Грязевые потоки размыли, предварительно, 16 дорог. Разрушены мосты, перекрыто несколько трасс отмечается в сообщении

В одном из районов оказался поврежден магистральный газопровод. В результате часть сел временно осталась без газа.

В Левашинском районе отключили электроэнергию, а в Гергебильском районе есть угроза подтопления нескольких домов.

Аварийные службы работают на местах.