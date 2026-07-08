Москва8 июлВести.Дагестан вновь накрыли мощные ливни. Из-за селей, оползней и разлива рек пострадали несколько районов, оказались повреждены дороги, мосты и магистральный газопровод. Об этом сообщил Telegram-канал SHOT.
Больше всего пострадали Чародинский, Левашинский, Гергебильский и Лакский районы.
После проливных дождей реки вышли из берегов. Грязевые потоки размыли, предварительно, 16 дорог. Разрушены мосты, перекрыто несколько трассотмечается в сообщении
В одном из районов оказался поврежден магистральный газопровод. В результате часть сел временно осталась без газа.
В Левашинском районе отключили электроэнергию, а в Гергебильском районе есть угроза подтопления нескольких домов.
Аварийные службы работают на местах.