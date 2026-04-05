В пресс-службе регионального главка МЧС России привели последние данные о ситуации в Дагестане на фоне новой волны сильных осадков.
Как следует из сообщения, опубликованного на сайте ведомства, 4–5 апреля в регионе выпали осадки.
В городах Дербент, Дагестанские Огни, Махачкала, а также нескольких муниципальных районах имеются проблемные участки с поднятием уровня водыговорится в заявлении
Из-за замыканий на линии электропередачи без света остались 139 населенных пунктов на территории 14 муниципальных образований.
Кроме того, на трассе Гуниб – Цуриб произошел камнепад, перекрывший проезжую часть в районе населенного пункта Кулла. В результате остановки движения по дороге республиканского значения оказались заблокированы 53 населенных пункта в Чародинском районе.
По предварительной оценке, электроснабжение могут восстановить к 20.00 в воскресенье, 5 апреля. Прогноз по вероятным срокам открытия движения по трассе пока не приводится.