Тридцать три села в Дагестане остались без транспортного сообщения из-за оползня

Москва21 апр Вести.Движение на 4 км дороги Цуриб – Арчиб в Чародинском районе Дагестана закрыто из-за обвалов и оползней, 33 населенных пункта оказались отрезаны, сообщила пресс-служба минтранса республики в Telegram-канале.

На автомобильной дороге Цуриб – Арчиб на четвертом километре с 19.00 закрыто движение автотранспорта. Причиной стали обвалы и оползни верхового склона дороги. В результате без транспортного сообщения временно остались 33 населенных пункта отметили в пресс-службе

Там также уточнили, что работы по расчистке ведутся, ориентировочно дорогу откроют в 10.00 21 апреля.