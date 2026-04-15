"Помощь мы получаем": в Дагестане рассказали о последствиях оползней Глава пострадавшего от оползня района Дагестана: помощь мы получаем

Москва15 апр Вести.Власти Дагестана держат на контроле ситуацию в районах, пострадавших от оползней. Об этом ИС "Вести" рассказал глава Дахадаевского района Магомед Абдулкадиров.

По его словам, ситуация с оползнями в районе на данный момент остается сложной.

20 домов уже разрушены, более 80 домов подвержены разрушениям. Более 200 человек мы уже эвакуировали в места временного размещения отметил он

На местах продолжаются восстановительные работы. В Дахадаевском районе намерены в ближайшее время восстановить транспортное сообщение между селами.

Дороги в соседние села мы восстановим, технику нам уже поставили. Республика помогает, глава региона Сергей Меликов постоянно на связи. Помощь мы получаем, пострадавших у нас нет. Ситуацию исправляем планомерно, корректно доводим до населения информацию о сложившейся ситуации. Также создана комиссия, которая ведет оценку домов на предмет возможности восстановления добавил он

Помимо этого, в Цумадинском районе Дагестана продолжаются спасательные работы из-за снегопадов. В четверг, 16 апреля, спасатели предпримут новую попытку по вызволению работников метеостанции "Сулак Высокогорная", которая оказалась погребена под снегом после выпадения рекордного количества осадков.

Обильные осадки в Дагестане в конце марта и 5 апреля вызвали массовые подтопления. В регионе произошли камнепады и сходы селевых масс.