Москва15 апр Вести.Метеостанцию "Сулак Высокогорная" в Дагестане, которая оказалась погребена под снегом после выпадения рекордного количества осадков, сняли на видео. Кадры имеются в распоряжении ИС "Вести".

Сотрудники метеостанции попросили о помощи. К ним был направлен вертолет МЧС России, но приземлиться он не смог. С борта людям сбросили продукты. Сообщается, что угрозы для безопасности метеорологов нет.

Еще одна попытка эвакуировать работников с станции будет предпринята 16 апреля.

Метеостанция "Сулак Высокогорная", расположенная в Цумадинском районе Дагестана на склоне горы Адалла-Шухгельмеэр, в верховье реки Тиндинская (Кила), считается самой труднодоступной в России.