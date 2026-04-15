Mash: сотрудников метеостанции "Сулак" в Дагестане завалило снегом, они ждут МЧС Mash: сотрудники метеостанции "Сулак" в Дагестане застряли в сугробах

Москва15 апр Вести.Метеостанцию "Сулак высокогорная", которая находится в Дагестане, засыпало снегом, сотрудники просят о помощи, сообщает Telegram-канал Mash.

За сутки в этом районе выпало рекордное количество снега.

К метеостанции отправился вертолет МЧС, но он не может приземлиться из-за сильного ветра и снегопада. По информации паблика, спасатели не могут добраться до нуждающихся в помощи людей более 4 часов.

Метеостанция "Сулак" расположена на высоте 2927 метров, это самый высокогорный и труднодоступный объект такого рода не только в России, но и в Европе.