Москва15 апрВести.Метеостанцию "Сулак высокогорная", которая находится в Дагестане, засыпало снегом, сотрудники просят о помощи, сообщает Telegram-канал Mash.
За сутки в этом районе выпало рекордное количество снега.
Сигнал бедствия подали с самой высокой в Европе метеостанции "Сулак высокогорная" в Дагестане – сотрудников замело снегом, они не могут выбраться из сугробовпишет Mash
К метеостанции отправился вертолет МЧС, но он не может приземлиться из-за сильного ветра и снегопада. По информации паблика, спасатели не могут добраться до нуждающихся в помощи людей более 4 часов.
Метеостанция "Сулак" расположена на высоте 2927 метров, это самый высокогорный и труднодоступный объект такого рода не только в России, но и в Европе.