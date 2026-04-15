Людей с метеостанции "Сулак" в Дагестане снова пытаются эвакуировать вертолетом

Москва15 апр Вести.Повторная попытка эвакуации людей с заваленной снегом метеостанции "Сулак Высокогорная" будет предпринята в четверг, 16 апреля, об этом стало известно ИС "Вести".

В среду, 15 апреля, вертолет МЧС России уже пытался забрать двух работников метеостанции, однако взять их на борт не удалось.

При этом вертолетчики доставили продукты. В настоящее время угрозы для безопасности метеорологов нет.

Метеостанция "Сулак Высокогорная" является одной из самых высокогорных в России и считается самой труднодоступной. Она расположена на высоте 2927 метров.