Москва15 апрВести.В Дагестане продлено штормовое предупреждение о возможном сходе снежных лавин в горной местности, сообщает республиканский главк МЧС на своем сайте.
Ранее это предупреждение действовало до 15 апреля, теперь его продлили до вечера завтрашнего дня.
В период с 18:00 мск 15 апреля до 18:00 мск 16 апреля в горах Дагестана выше 2 тыс. метров лавиноопаснопредупреждает спасательное ведомство
Жителям рекомендуют не выходить в горы в снегопад и непогоду.
Два дня назад в Минздраве республики подтвердили смерть женщины, спасенной из-под лавины.