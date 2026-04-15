Опасность схода лавин продлена в горах Дагестана В горах Дагестана продлили опасность схода лавин

Москва15 апр Вести.В Дагестане продлено штормовое предупреждение о возможном сходе снежных лавин в горной местности, сообщает республиканский главк МЧС на своем сайте.

Ранее это предупреждение действовало до 15 апреля, теперь его продлили до вечера завтрашнего дня.

В период с 18:00 мск 15 апреля до 18:00 мск 16 апреля в горах Дагестана выше 2 тыс. метров лавиноопасно предупреждает спасательное ведомство

Жителям рекомендуют не выходить в горы в снегопад и непогоду.

Два дня назад в Минздраве республики подтвердили смерть женщины, спасенной из-под лавины.