Мать и сын просидели под снегом более 8 часов после схода лавины в Дагестане

Москва13 апр Вести.В Дагестане женщина с семилетним ребенком провели под снежной лавиной более восьми часов, после чего их удалось спасти. Об этом сообщил Telegram-канал SHOT.

Поток снега сошел на несколько домов в селе Шаитли Цунтинского района около 5 часов утра. У матери зафиксированы множественные переломы, ее госпитализируют. С ребенком все в порядке.

Других пострадавших извлекли местные жители, которые сейчас вручную разбирают завалы - под ними могут находиться еще люди.

В МЧС сообщили, что в настоящее время на месте ЧП работает одна группа спасателей. Еще одна готовится к вылету, но он откладывается из-за плохой погоды. Информация о других пострадавших уточняется.

По факту схода лавины организована процессуальная проверка.