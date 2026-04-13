Женщину и ребенка накрыло снежной лавиной в Дагестане

В Дагестане под лавиной оказались женщина и ребенок

Москва13 апр Вести.В населенном пункте Шайтли в Дагестане сошла лавина. Об этом сообщило главное управление МЧС России по республике в MAX.

Отмечается, что под завалами могли оказаться женщина и ребенок.

По предварительным данным, под массой снежного покрова оказались женщина и ребенок пишет МЧС

Спасатели выдвинулись к месту схода лавины. Задействовать авиацию пока невозможно из-за сложных погодных условий, однако борт МЧС находится в готовности к вылету, чтобы оказать помощь сразу, как только погода улучшится.