Москва13 апрВести.В населенном пункте Шайтли в Дагестане сошла лавина. Об этом сообщило главное управление МЧС России по республике в MAX.
По предварительным данным, под массой снежного покрова оказались женщина и ребенокпишет МЧС
Спасатели выдвинулись к месту схода лавины. Задействовать авиацию пока невозможно из-за сложных погодных условий, однако борт МЧС находится в готовности к вылету, чтобы оказать помощь сразу, как только погода улучшится.