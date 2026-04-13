Москва13 апр Вести.Женщина, которую вместе с ребенком вытащили из заваленного лавиной дома в селе Шайтли Цунтинского района Дагестана, умерла в больнице, сообщает телеканал RT со ссылкой на источник.

Ее 7-летний сын находится под наблюдением врачей.

У 38-летней женщины были тяжелые травмы – она восемь часов пролежала в снегу в разрушенном доме рассказал источник RT

Лавина сошла на несколько домов в селе Шайтли около 5 утра 13 апреля. В спасательной операции участвовали более десяти местных жителей. Они руками раскапывали снег, пока не добрались до матери с сыном. Когда появилась возможность, их вытащили через небольшую дыру в стене. Позднее к операции присоединились сотрудники МЧС.

Пострадавших госпитализировали. Сообщалось, что у женщины были зафиксированы множественные переломы.

Как рассказал RT глава Цунтинского района Ахмед Гамзатов, в этой семье было шесть человек. Старший сын уехал на заработки, поэтому в доме находились пятеро. Первым из дома выбрался второй по старшинству сын Шамиль, ученик 8-го класса, который побежал к соседям за помощью.

По факту схода лавины организована процессуальная проверка.