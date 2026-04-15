Москва15 апрВести.Уголовное возбудили после гибели человека в результате схода лавины в Дагестане, сообщили в пресс-службе регионального СУ СК России.
Произошедшее квалифицировали по статье УК РФ о халатности, повлекшей по неосторожности смерть человека.
Трагический инцидент произошел ночью в минувший понедельник, 13 апреля, на окраине населенного пункта на территории Цумадинского района.
Ненадлежащее исполнение должностными лицами органов местного самоуправления своих обязанностей … повлекло наступление указанных последствийсказано в сообщении, опубликованном ведомством в мессенджере MAX
Сейчас проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего. Также следствие определяет лиц, подлежащих привлечению к ответственности.