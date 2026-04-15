Уголовное дело возбуждено в Дагестане после смерти человека из-за схода лавины

В Дагестане возбуждено дело по факту смерти человека в результате схода лавины Уголовное дело возбуждено в Дагестане после смерти человека из-за схода лавины

Москва15 апр Вести.Уголовное возбудили после гибели человека в результате схода лавины в Дагестане, сообщили в пресс-службе регионального СУ СК России.

Произошедшее квалифицировали по статье УК РФ о халатности, повлекшей по неосторожности смерть человека.

Трагический инцидент произошел ночью в минувший понедельник, 13 апреля, на окраине населенного пункта на территории Цумадинского района.

Ненадлежащее исполнение должностными лицами органов местного самоуправления своих обязанностей … повлекло наступление указанных последствий сказано в сообщении, опубликованном ведомством в мессенджере MAX

Сейчас проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего. Также следствие определяет лиц, подлежащих привлечению к ответственности.