В Дагестане из-за угрозы схода оползня эвакуировали жильцов 11 домов Жильцов 11 домов в Дагестане эвакуировали на фоне риска схода оползня

Москва15 апр Вести.Эвакуацию жильцов частных домов провели в одном из дагестанских сел в связи с угрозой схода оползня, сообщает региональное управление МЧС.

Поступила информация о том, что в результате переувлажнения почвы в населенном пункте Хулесма Лакского района имеется угроза схода оползня​​​. В зону оползневого процесса попадают 11 частных жилых домов сообщили в ведомстве

По информации администрации района, на местном склоне сдвинулась часть земляного пласта. Она сместилась на 1 метр вниз, но дальнейшей активности не последовало. Сейчас специалисты продолжают наблюдать за ситуацией.

Ранее стало известно о гибели жительницы Цунтинского района Дагестана, которая вместе с 7-летним сыном попала под лавину. Несмотря на оперативную эвакуацию, спасти женщину не удалось.