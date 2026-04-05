Москва5 апрВести.В селе Кирки в Дагестане после оползня нашли тело женщины, еще один мужчина получил травмы. Об этом сообщило агентство РИА Новости со ссылкой на представителя администрации Кайтагского района
В селе Кирки в результате оползня пострадали два человека - женщина и мужчина. Женщина погибла, ее тело обнаруженоцитирует администрацию РИА Новости
Ранее глава района Запир Гасанов информировал, что в селе Кирки один жилой дом полностью разрушен из-за оползня, один человек числился пропавшим без вести.
В конце марта на Дагестан обрушились сильные ливни - реки вышли из берегов, в городах и селах оказались подтоплены дома. В период пика наводнения без электричества остались более полумиллиона человек, повреждены дороги и мосты. Сегодня в Махачкале из‑за паводка обрушился жилой дом, людей оперативно эвакуировали спасатели.