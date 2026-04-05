Оползень в дагестанском селе Кирки унес жизнь женщины, один человек пострадал

Москва5 апр Вести.В селе Кирки в Дагестане после оползня нашли тело женщины, еще один мужчина получил травмы. Об этом сообщило агентство РИА Новости со ссылкой на представителя администрации Кайтагского района

Ранее глава района Запир Гасанов информировал, что в селе Кирки один жилой дом полностью разрушен из-за оползня, один человек числился пропавшим без вести.

В конце марта на Дагестан обрушились сильные ливни - реки вышли из берегов, в городах и селах оказались подтоплены дома. В период пика наводнения без электричества остались более полумиллиона человек, повреждены дороги и мосты. Сегодня в Махачкале из‑за паводка обрушился жилой дом, людей оперативно эвакуировали спасатели.