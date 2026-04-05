Москва5 апр Вести.Уголовное дело возбуждено в Дагестане в связи с обрушением трехэтажного жилого дома. Об этом прокуратура республики сообщила в Telegram-канале.

В ведомстве подозревают, что должностные лица администрации Махачкалы, ответственные за обеспечение безопасности при эксплуатации жилого дома, не приняли в нужное время меры по предотвращению негативных последствий, связанных с размыванием фундамента.

Прокуратура Республики Дагестан поставила на контроль ход расследования уголовного дела, возбужденного по ст. 293 УК РФ (халатность) говорится в сообщении

По предварительным данным, дом в Махачкале обрушился из-за перемещения грунта после паводка. Никто из жителей не пострадал.