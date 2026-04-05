Москва5 апр Вести.Чиновников, которые могут быть ответственны за обрушение трехэтажного дома в Махачкале, проверит Минстрой. Об этом сообщил глава Дагестана Сергей Меликов в Telegram-канале.

Он написал, ссылаясь на слова специалистов, что подтопления в городе произошли в том числе из-за застройки прибрежной зоны реки Тарнаирка. Более того, несколько домов построили прямо в русле этой реки. Из-за строений нарушено естественное течение воды, поэтому в итоге она находит себе другие пути: жилые кварталы, улицы, дома.

Дал поручение республиканскому Минстрою провести документальную проверку вплоть до принятия решений в отношении чиновников, допустивших угрожающее жизни людей строительство пишет Меликов

Для связи с жителями назначат ответственных сотрудников городской администрации.

Ранее сообщалось, что после обрушения многоквартирного дома в Дагестане возбудили уголовное дело по статье о халатности. Следствие подозревает, что должностные лица администрации Махачкалы вовремя не приняли меры по предотвращению негативных последствий, связанных с размыванием фундамента.