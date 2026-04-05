Москва5 апр Вести.Трехэтажный дом в Махачкале обрушился из-за хаотичной застройки в этой части города. Об этом мэр столицы Дагестана Джамбулат Салавов сообщил в Telegram-канале.

По его словам, данный земельный участок был предназначен для строительства частных домов, но на нем возвели многоэтажки. Хотя жители потом узаконили свои жилые помещения, дома не приняли на баланс города как многоквартирные из-за отсутствия нужной технической документации.

Одной из основных причин сложившейся ситуации является хаотичная застройка данной территории. Указанные объекты были возведены на земельном участке, предназначенном для индивидуального жилищного строительства говорится в сообщении мэра

Салавов добавил, что после инцидента соседние многоквартирные дома находятся в зоне риска. В них расположено более 100 квартир. Около 300 человек эквакуировали оттуда и разместили в пунктах временного пребывания.

Ранее глава Дагестана Сергей Меликов поручил проверить чиновников, допустивих обрушение дома.