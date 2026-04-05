В Махачкале эвакуируют жильцов многоэтажного дома, сообщает Telegram-канал SHOT.
Жители покидают квартиры на фоне угрозы обрушения здания.
Угроза обрушения многоэтажки в Махачкале. Она расположена рядом с трехэтажным домом, который уже рухнулговорится в публикации
Судя по кадрам с места ЧП, причиной инцидента могло стать перемещение грунта, подмытого в ходе подтопления улиц Махачкалы.
Ранее сообщалось, что на Дагестан обрушилась новая волна осадков, спровоцировавшая подтопления.
Проблемы с электроснабжением возникли в 139 населенных пунктах региона, камнепад заблокировал трассу республиканского значения, а в Махачкале не работают очистные сооружения.