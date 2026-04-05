SHOT: в Махачкале может рухнуть многоэтажка около упавшего трехэтажного дома

Москва5 апр Вести.В Махачкале эвакуируют жильцов многоэтажного дома, сообщает Telegram-канал SHOT.

Жители покидают квартиры на фоне угрозы обрушения здания.

Угроза обрушения многоэтажки в Махачкале. Она расположена рядом с трехэтажным домом, который уже рухнул говорится в публикации

Судя по кадрам с места ЧП, причиной инцидента могло стать перемещение грунта, подмытого в ходе подтопления улиц Махачкалы.

Ранее сообщалось, что на Дагестан обрушилась новая волна осадков, спровоцировавшая подтопления.

Проблемы с электроснабжением возникли в 139 населенных пунктах региона, камнепад заблокировал трассу республиканского значения, а в Махачкале не работают очистные сооружения.