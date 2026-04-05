Москва5 апр Вести.Единый оператор в сфере водоснабжения Дагестана сообщил о временной приостановке в Махачкале работы Хушетских очистных сооружений. Причина – отсутствие электроэнергии.

В сообщении компании в Telegram-канале отмечается, что сейчас подача воды осуществляется по самотечной линии в Приморский микрорайон, в связи с чем в некоторых районах Ленинского района могут наблюдаться перебои с водоснабжением и снижение давления в системе.

Хушетские очистные сооружения временно остановлены по причине отсутствия подачи электроэнергии говорится в публикации

В компании-операторе также подчеркнули, что усилен контроль для обеспечения санитарной безопасности и недопущения ухудшения качества воды. В частности, проводится гиперхлорирование и ежечасный отбор проб воды с последующим лабораторным анализом.

Жителей и гостей города заверили, что после возобновления электроснабжения система будет запущена в кратчайшие сроки.

Ранее республиканский главк МЧС информировал, что из-за обильных осадков произошли аварийные отключении электроснабжения в 139 населенных пунктах Дагестана.