Москва6 апрВести.В Дагестане продолжается поисковая операция на фоне сильнейшего наводнения. Обнаружено тело еще одного ребенка, сообщает корреспондент ИС "Вести" Саркар Магомедов.

Об этом стало известно после того, как появилась информация о гибели еще двух человек – женщины и ребенка.

Отмечается, что сильнейший удар воды пришелся на участок трассы Ростов – Баку. Она хлынула после прорыва дамбы. Уровень воды поднялся настолько, что для поисков были задействованы водолазы.

Оказывают помощь и добровольцы, в том числе и из других районов.

В республике после прорыва дамбы эвакуировано свыше 4 000 человек.