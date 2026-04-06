Найдено тело еще одного ребенка, ставшего жертвой наводнения в Дагестане

В Дагестане найдено тело еще одного утонувшего ребенка

Москва6 апр Вести.В Дагестане продолжается поисковая операция на фоне сильнейшего наводнения. Обнаружено тело еще одного ребенка, сообщает корреспондент ИС "Вести" Саркар Магомедов.

Об этом стало известно после того, как появилась информация о гибели еще двух человек – женщины и ребенка.

По последним данным, найдено тело еще одного ребенка, ставшего жертвой сильнейшего наводнения в Дагестане передает корреспондент

Отмечается, что сильнейший удар воды пришелся на участок трассы Ростов – Баку. Она хлынула после прорыва дамбы. Уровень воды поднялся настолько, что для поисков были задействованы водолазы.

Оказывают помощь и добровольцы, в том числе и из других районов.

В республике после прорыва дамбы эвакуировано свыше 4 000 человек.