Москва17 апр Вести.Неблагоприятные погодные условия сохраняются в Дагестане, в горных районах не исключен массовый сход лавин и оползней с возможным перекрытием русел рек, сообщила ТАСС ведущий сотрудник Гидрометцентра России Марина Макарова.

Учитывая наличие больших запасов снега, переувлажнения почвы и нарастание тепла в горных районах республики не исключен массовый сход лавин и оползней с возможным перекрытием русел рек сказала Макарова

Она добавила, что погода с 17 по 19 апреля в республике будет теплая, ночью - плюс 5-10, днем - плюс 15-20 градусов.

Ранее сообщалось, что обильные осадки в регионе вызвали массовые подтопления, оползни, повреждения дорог, перебои электроснабжения.