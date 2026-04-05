Москва5 апр Вести.Проливные дожди в Дагестане, вызванные серией южных циклонов, должны прекратиться к 12 апреля. Об этом в интервью NEWS.ru сообщила главный специалист агентства "Метеоновости" Татьяна Позднякова. По ее словам, за последние сутки в регионе выпало до 40 миллиметров осадков, что является критическим показателем для переувлажненной почвы и переполненных рек.

Дождливый период в Дагестане должен прерваться в конце недели. Другой вопрос — насколько? Пауза в осадках, скорее всего, будет недолгой отметила эксперт

Синоптик пояснила, что траектория циклонов проходит через Краснодарский край, Дагестан и Чечню в сторону Каспия. Также Позднякова добавила, что 9 апреля очередной южный циклон уйдет на север, принеся холодную и ненастную погоду в Московскую область.