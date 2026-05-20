Москва20 мая Вести.Дождливая погода на территории Южной России уже перевыполнила "месячный план по осадкам". Об этом сообщили синоптики в рамках совместного проекта информационной службы "Вести" и Центра погоды ФОБОС.

Надо сказать, что в Южной России дождливая погода преобладает с первых дней мая, в результате во многих городах уже сейчас "месячный план по осадкам" перевыполнен. Например, в Ставрополе их зафиксировали почти в два раза больше положенного. И пока рассчитывать на скорое изменение этого тренда не стоит. По вине атмосферного фронта, застрявшего в горах Кавказа, к концу недели ливни принесут на юг еще свыше 30-50% майского объема влаги спрогнозировали специалисты

Ранее сообщалось, что в Москве в ближайшее время также ожидаются локальные грозовые дожди. По этой причине к выходным в столице местами будет неустойчивая погода, а аномальная жара начнет спадать.