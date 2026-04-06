Москва6 апр Вести.В предгорьях Южного Урала ожидаются интенсивные дожди, может выпасть до 30% месячной нормы осадков. Об этом сообщил ИС "Вести" ведущий специалист Центра погоды ФОБОС Евгений Тишковец.

По словам синоптика, на севере региона дожди могут перейти в снег.

Ранее сообщалось, что до 8 апреля в ряде регионов России ожидается аномальная погода. Это предупреждение касается Центральной Сибири, Дальнего Востока и Урала.