В середине недели в Москве похолодает, а дожди сменятся снегом

Москва6 апр Вести.В столице России обильные дожди начнут переходить в снег, начиная с середины текущей недели. При этом дневная температура понизится до +3 градусов. Об этом сообщил ИС "Вести" ведущий специалист Центра погоды ФОБОС Евгений Тишковец.

По его словам, температурный режим в Москве будет заметно отличаться от традиционного апрельского.

В Москве сегодня-завтра пройдут небольшие дожди, и еще сравнительно тепло – днем +8...+9, это немного выше многолетних значений. Но со среды осадки в мегаполисе станут переходить в снег, и столбики термометров уже не поднимутся выше +3...+6 отметил синоптик

Ранее Тишковец рассказал, что зона снегопадов будет распространяться на юг со скоростью 400 километров в сутки и к середине недели достигнет линии Брянск-Нижний Новгород-Пермь.