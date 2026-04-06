Москва6 апр Вести.Зона снегопадов будет распространяться на юг со скоростью 400 километров в сутки и 8 апреля продвинется до линии Брянск-Нижний Новгород-Пермь. Об этом сообщил ИС "Вести" ведущий специалист Центра погоды ФОБОС Евгений Тишковец.

Синоптик отметил, что это вполне соответствует апрельской погоде.

В последующие дни зона снегопадов станет распространяться на юг со средней скоростью до 400 км в сутки, и к вечеру среды ее граница продвинется вплоть до линии Брянск-Нижний Новгород-Пермь. Впрочем, происходящее вполне укладывается в рамки климата Европейской России, например, в центре страны обычно в апреле такое случается 5-7 раз сказал Тишковец

Ранее сообщалось, что зона заморозков и снегопадов проникнет до Черноземья, так что в Верхневолжье временно восстановится снежный покров высотой 5-10 сантиметров.