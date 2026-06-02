Тишковец: в Сибири выпадет до половины июньской нормы осадков

Москва2 июн Вести.Над территорией России продолжат скапливаться дождевые облака. Наиболее интенсивные осадки ожидаются в Сибири и на Кавказе. Об этом рассказал ИС "Вести" ведущий специалист Центра погоды ФОБОС Евгений Тишковец.

По его словам, в Сибири ожидается выпадение половины июньской нормы дождей за сутки.

Сегодня по вине атмосферных фронтов над Россией по-прежнему будут формироваться массивы дождевой облачности! В большинство регионов осадков они принесут немного. Но есть исключения. Например, в Сибири в эпицентре ненастья окажется Среднее Приобье, здесь за сутки выпадет до половины июньской нормы влаги. А в Европейской части страны самые сильные ливни ожидаются на Средней Волге, юге Предуралья и Северном Кавказе сообщил он

Метеоролог также предупредил о возможных паводках.

Интенсивные дожди конечно же создают почву для дальнейшего развития паводковых процессов. Судите сами, в Югре и на севере Омской области к исходу вторника с каждого гектара поймы в реки попадет до 300 кубометров воды. На склонах Кавказа и Южного Урала - до 200 кубометров рассказал синоптик

Однако несмотря на обильные дожди температура продолжит повышаться.

Днем теплее всего будет в Сибири — воздух в регионе сможет прогреваться до +21...+26, и лишь восток Среднего Приобья охватит небольшой очаг сравнительно прохладной погоды. На западе и юго-западе Русской равнины столбики термометров поднимутся до +19...+24. А вот в Поволжье и на Северном Кавказе не выше +16...+21 дополнил Тишковец

Ранее сообщалось, что температура повысится и на Русской равнине. Теплая аномалия отмечается в Сибири. Там ожидается сразу на 3-4 градуса выше нормы. На большей части Русской равнины температура превысит норму на 1-2 градуса.