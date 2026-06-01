На севере России лето начнется с минимального потепления В северной половине Русской равнины в первый день лета ожидается +10 градусов

Москва1 июн Вести.В северной половине Русской равнины летний сезон начнется с потепления от +10 до +15 градусов. Об этом ИС "Вести" рассказал ведущий специалист Центра погоды ФОБОС Евгений Тишковец.

Синоптик отметил, что для этой части России потепление при таких температурах является нормой.

Надо сказать, что в первый день лета наиболее существенно потепление проявится в северной половине Русской равнины. Так, даже в Заполярье столбики термометров дотянутся до +10...+15, а в Средней полосе и на северо-западе максимальная температура повысится до +17...+22 отметил Тишковец

По словам синоптика, также в первые летние дни на склонах Северного Кавказа температура воздуха будет от +15 до +20 градусов.

Ранее Тишковец рассказал, что на юге России в первую неделю лета температура воздуха поднимется до +30 градусов. Согласно его прогнозу, 1 июня на юге – в Ставрополе и Краснодаре – пройдут интенсивные ливни, выпадет сразу около половины июньского объема осадков, но потом погода изменится.