Заводченков: в Средней полосе России ожидается июльская погода на этой неделе

Синоптик Заводченков: потепление до +27 градусов ожидает Среднюю полосу России Заводченков: в Средней полосе России ожидается июльская погода на этой неделе

Москва1 мая Вести.В Средней полосе России ожидается теплая погода до +27 градусов в конце текущей недели. Об этом сообщил ИС "Вести" ведущий специалист Центра погоды ФОБОС Вадим Заводченков.

По его словам, сначала теплый воздух в регионе будет немного прогреваться, а на пик потепление выйдет к воскресенью.

Только на юге сохранится аномально холодная погода – днем до +8...+13. При этом в Средней полосе столбики термометров дотянутся до +15...+20. В эпицентре перегрева будет находиться северо-запад Русской равнины; здесь дневная температура превысит даже июльскую норму – +22...27 отметил Заводченков

Ранее он рассказал, что сильные ливни накроют северо-запад Кавказа в праздничные дни. В их зоне также окажется территория от низовья Волги до побережья Черного моря.