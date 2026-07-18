В Центральной России на выходных и в начале недели будет отличная погода

Выходные и начало недели в Центральной России будут по-летнему теплыми В Центральной России на выходных и в начале недели будет отличная погода

Москва18 июл Вести.В Центральной России на выходных и в начале следующей недели ожидается отличная погода благодаря господству скандинавского антициклона. Об этом информационной службе "Вести" рассказал ведущий сотрудник Центра погоды ФОБОС Евгений Тишковец.

По словам синоптика, в субботу воздух прогреется до 24–27 градусов, в воскресенье – до 26–29, а в понедельник и вторник сохранится комфортное тепло до 28 градусов.

Погода превосходная, заслуживает самой высокой оценки. И в субботу, и в воскресенье ожидается непререкаемое господство антициклона скандинавского происхождения, который подарит москвичам и жителям Центральной России малооблачную, сухую и очень теплую погоду. Причем процесс потепления будет только усиливаться... [Температура в субботу] днем уже прогреется в условиях усиленного притока лучистой энергии солнца до плюс 24–27 градусов, в воскресенье ну просто настоящее лето. Ночью 13–16 градусов. Ну, а днем можно рассчитывать смело на плюс 26–29, а это уже где-то на 3 градуса выше, чем положено на макушку лета. Ну и начало следующей недели не подкачает и предоставит нам такие же достаточно теплые метеорологические условия, когда ночами будет 12–17 и днем 23–28 градусов комфортнейшего летнего тепла заявил Тишковец

Ранее ведущий специалист Центра погоды ФОБОС Вадим Заводченков также сообщал о потеплении на западе Русской равнины, где установится "типичная для середины июля погода".