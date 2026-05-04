Заводченков: во власти антициклона оказались Запад Сибири и Центральные регионы Заводченков: антициклон настиг Запад Сибири и Центральные регионы

Москва4 мая Вести.Антициклон принес тепло в Западную Сибирь и Центральные регионы. Об этом сообщил ИС "Вести" ведущий специалист Центра погоды ФОБОС Вадим Заводченков.

По его словам, антициклон разогнал облака, что позволило солнцу прогреть приземный слой атмосферы.

Теплую погоду в конце весны обычно приносят антициклоны. И сейчас именно такой случай. Запад Сибири, и Центральные регионы оказались во власти очагов высокого давления, которые разогнали облака и позволили солнцу как следует прогреть приземный слой атмосферы сказал синоптик

Он также отметил, что в азиатской части России погода в скором времени испортится.

В азиатскую часть России спасительная непогода придет уже скоро. Завтра поля фронтальной облачности протянутся от Южного Урала до среднего течения Енисея. Причем местами в Томской области, Красноярском крае и Югре осадки даже могут переходить в снег, но они будут не очень интенсивными. Например, в Томске дожди ожидаются только во вторник и среду суммарно выпадет около 15% от месячной нормы влаги. А жара уже сегодня спадет до +16-19°C, затем аномальное тепло вернется. Тем не менее, увлажнение почвы станет позитивным фактором в борьбе с природными пожарами добавил Заводченков

Ранее сообщалось, что Москву ожидают летние температуры. Ожидается повышение температуры до +25. Однако, к концу недели температура немного понизится.