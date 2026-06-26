Москва26 июнВести.В пятницу, 26 июня, гребень европейского антициклона принесет на запад Русской равнины потепление, а на Волгу – сильные дожди. Об этом заявил ИС "Вести" ведущий специалист Центра погоды ФОБОС Вадим Заводченков.
По его словам, жители западной части России могут рассчитывать на улучшение погоды, тогда как в Поволжье будет дождливо и прохладно.
Сегодня гребень европейского антициклона вплотную подберется к границам России. Под его натиском основной массив фронтальной облачности отступит к берегам Волги, и здесь местами пройдут довольно сильные дожди. В западной части Русской равнины ливни с грозами приобретут локальный и кратковременный характер, в такой ситуации воздух в регионе станет прогреваться лучшеотметил Заводченков
Синоптик также рассказал, что антициклон принес похолодание в Москву. Согласно его прогнозу, пока в Париже была сахарская жара, в Москве оставалось на 23 градуса прохладнее.