Синоптик рассказал про контрасты погоды на Русской равнине и в Поволжье

Антициклон принесет на запад Русской равнины тепло, а на Волгу – сильные дожди Синоптик рассказал про контрасты погоды на Русской равнине и в Поволжье

Москва26 июн Вести.В пятницу, 26 июня, гребень европейского антициклона принесет на запад Русской равнины потепление, а на Волгу – сильные дожди. Об этом заявил ИС "Вести" ведущий специалист Центра погоды ФОБОС Вадим Заводченков.

По его словам, жители западной части России могут рассчитывать на улучшение погоды, тогда как в Поволжье будет дождливо и прохладно.

Сегодня гребень европейского антициклона вплотную подберется к границам России. Под его натиском основной массив фронтальной облачности отступит к берегам Волги, и здесь местами пройдут довольно сильные дожди. В западной части Русской равнины ливни с грозами приобретут локальный и кратковременный характер, в такой ситуации воздух в регионе станет прогреваться лучше отметил Заводченков

Синоптик также рассказал, что антициклон принес похолодание в Москву. Согласно его прогнозу, пока в Париже была сахарская жара, в Москве оставалось на 23 градуса прохладнее.