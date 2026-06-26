Москва26 июн Вести.Антициклон "омега-блок" принес похолодание в Москву вчера в четверг, 25 июня. Об этом заявил ИС "Вести" ведущий специалист Центра погоды ФОБОС Вадим Заводченков.

По его словам, пока Париж задыхается от сахарской жары, где столбики термометров почти достигают 40 градусов, в Москве остается на 23 градуса прохладнее. Он пояснил, что теперь на Русскую равнину вдоль границ очага высокого давления пробиваются тучи североатлантических циклонов.

Антициклон омега-блок принес похолодание в Москву в четверг, 25 июня сказал синоптик

Также Заводченков рассказал, что в Москве ожидается потепление к концу текущей недели. По его мнению, потепление будет более умеренным, столбики термометров поднимутся до +26 градусов.