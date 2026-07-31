Заводченков: в начале следующей недели термометры в Москве покажут 26 градусов Заводченков спрогнозировал понижение температуры в российской столице

Москва31 июл Вести.В начале новой недели дневная температура в Москве понизится. Таким прогнозом с ИС "Вести" поделился ведущий специалист Центра погоды ФОБОС Вадим Заводченков.

По словам метеоролога, всему виной вторжение более прохладного воздуха.

В Центральной России в ближайшие дни будет преобладать солнечная погода, так что в Москве на выходных потеплеет до +30. И лишь поздно вечером в воскресенье и утром в понедельник местами не исключены небольшие грозовые дожди, это скажется вторжение более прохладного воздуха, и в начале новой недели дневная температура понизится до +26 спрогнозировал специалист

Ранее в среду, 29 июля, в Москве и области прогнозировалось похолодание. Из-за плотной облачности дневная температура в Москве понизилась с 27 до 19 градусов. В отдельных районах ливни сопровождались шквальным ветром.