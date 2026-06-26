Заводченков: в Москве ожидается потепление к концу текущей недели Заводченков: в Москве столбики термометров поднимутся до +26 градусов

Москва26 июн Вести.В столице столбики термометров поднимутся до +26 градусов к концу недели. Об этом заявил ИС "Вести" ведущий специалист Центра погоды ФОБОС Вадим Заводченков.

По его словам, в Центральной России потепление будет более умеренным.

В Москве сегодня-завтра из-за кратковременных грозовых дождей показания термометров повысятся только до +20...+21. Но с воскресенья облаков над столицей станет меньше, и уже ничто не помешает приземной атмосфере прогреться до вполне комфортных +24...+26 отметил синоптик

Ранее зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев пошутил про дождливую погоду в Петербурге. На пленарном заседании ПМЮФ Медведев отметил, что в Петербурге погода "сегодня не очень", но в четверг обещают хорошую.