Медведев пошутил про дождливую погоду в Петербурге Медведев пошутил о пользе дождя в Петербурге

Москва24 июн Вести.Дождь в Петербурге обеспечил полный зал на заседании Петербургского международного юридического форума (ПМЮФ), пошутил зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев.

На пленарном заседании ПМЮФ в среду Медведев поприветствовал его участников и отметил, что в Петербурге погода "сегодня не очень", но в четверг обещают хорошую.

Модератор заседания отметила, что зал форума оказался полон, несмотря на дождь.

Медведев ответил на ее реплику шуткой.

Так потому, что погода такая: если бы солнце было — здесь бы половины не было, наверное сказал он

Медведев выразил надежду, что дождливая погода во время ПМЭФ будет "только для разгона, для начала", а потом станет солнечно.

На форуме зампред Совбеза РФ, в частности. отметил, что Россия готова к борьбе за подлинное международное равноправие.