Медведев: Россия готова к борьбе за подлинное международное равноправие Медведев заявил, что РФ готова бороться за подлинное международное равноправие

Москва24 июн Вести.Россия готова к решительной борьбе за подлинное международное равноправие с полным отказом от неоколониальных практик. Об этом заявил зампред Совбеза РФ, председатель партии "Единая Россия" Дмитрий Медведев в ходе пленарного заседания Петербургского международного юридического форума (ПМЮФ).

Мы со своей стороны готовы к решительной борьбе за подлинное международное равноправие​​​. Суть его в полном отказе от неоколониальных практик, свободном, безопасном и благополучном развитии всех стран нашей планеты сказал Медведев

XIV Петербургский международный юридический форум проходит в Санкт-Петербурге с 24 по 26 июня.

Как ранее заявлял глава МИД РФ Сергей Лавров, Россия всегда ведет дела со своими партнерами на основе равноправия, чего нельзя сказать о Западе, который хочет разговаривать "по понятиям".