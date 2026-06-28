Медведев: Запад использует толерантность для отказа от человеческих ценностей

Медведев обвинил Запад в использовании толерантности для отказа от ценностей Медведев: Запад использует толерантность для отказа от человеческих ценностей

Москва28 июн Вести.Толерантностью Запад прикрывает забвение фундаментальных человеческих ценностей и потакание порокам. Об этом заявил заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев в ходе выступления на съезде партии "Единая Россия" в Москве.

По его словам, российское единство сильнее западной цивилизации, которая веками наживалась за счет бесчеловечной колониальной эксплуатации и истребления народов во всем мире.

Запад кичится своим пресловутым гуманизмом, толерантностью, а на деле прикрывает им забвение фундаментальных человеческих ценностей, потакание самым губительным порокам, идеям, вплоть до оправдания фашизма сказал Медведев

Зампред Совбеза РФ подчеркнул, что единство – мировоззренческий фундамент России, который много веков помогает многонациональному и многоконфессиональному народу России жить и развиваться на просторах самого большого в мире государства.

11 июня Медведев заявил, что стремление оппонентов России "уничтожить все русское" является проявлением гибридной войны.