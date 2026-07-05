Москва5 июл Вести.Россия является гарантом сохранения истинных европейских и общечеловеческих ценностей в отличие от самой Европы, заявил зампред Совета Федерации Константин Косачев в интервью ТАСС.

Скажу без всякого пафоса и преувеличения: с моей точки зрения, сейчас настоящим защитником европейских ценностей выступает Россия приводит ТАСС слова Косачева

По его мнению, в Европе извратили понятия семьи и человеческих чувств. Однако Россия сохраняет традиции.

Такая вот кладовая, я не знаю, резервация в хорошем смысле слова - то место, где вот эти заповедные, первозданные ценности, мы их можем называть европейскими или общечеловеческими, сохраняются в полном объеме. Мы этим точно так же можем гордиться подчеркнул Косачев

Он напомнил, что в России проживают представители 194 народов, которые говорят более чем на 300 языках. В России существуют четыре традиционные конфессии и большое количество других вероисповеданий. Это и есть настоящие европейские ценности.

Зампред Совета безопасности России Дмитрий Медведев заявил, что Запад прикрывает толерантностью забвение основных человеческих ценностей и потакание губительным порокам.

Медведев подчеркнул, что российское единство оказалось сильнее западной цивилизации, которая веками наживалась за счет бесчеловечной колониальной эксплуатации и истребления народов во всем мире.