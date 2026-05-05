Москва5 мая Вести.На сегодняшний день Россия сохраняет ценности европейской культуры. Об этом ИС "Вести" заявил спецпредставитель президента по международному культурному сотрудничеству Михаил Швыдкой.

По его словам, Россия должна вести диалог со всеми странами.

Нам важно ездить в Европу, нам важно разговаривать с европейцами, потому что вообще Россия – это Европа. Когда говорят Россия и Европа – это ошибка. Россия – это Европа. Даже если посмотреть на географию … Россия – европейская страна, Россия христианская страна, во многом, и даже когда мы говорим, что Россия – мусульманская страна, то часть Европы сегодня тоже мусульманская, как известно … Я считаю, что те идеи, которые мы формулируем сегодня … они – общечеловеческие … Те традиционные ценности, о которых мы так много говорим, они на самом деле такой феномен общечеловеческого характера, передает общечеловеческие ценности