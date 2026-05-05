Швыдкой: павильон РФ в Венеции за время работы доказал, что не нарушает санкции

Швыдкой заявил о легальности работы русского павильона в Венеции Швыдкой: павильон РФ в Венеции за время работы доказал, что не нарушает санкции

Москва5 мая Вести.Русский павильон в Венеции за время своей работы успешно доказал, что не нарушает европейские санкции. Такое мнение ИС "Вести" озвучил спецпредставитель президента РФ по международному культурному сотрудничеству Михаил Швыдкой.

По его словам, проходило множество проверок со стороны Минкульта Италии, и не было зафиксировано каких-либо нарушений санкций.

Сложности доходили до того, что с русским павильоном не хотели сотрудничать флористы из опасения быть привлеченными к уголовной ответственности за получение денег из России, заметил Швыдкой.

Это все такая непростая история. Но я думаю, что мы доказали всем, что мы санкции не нарушаем сказал он

Ранее Швыдкой не исключил, что во время Венецианской биеннале могут произойти различные политические акции.