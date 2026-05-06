Швыдкой: раздавалось очень много угроз российским артистам на биеннале в Венеции

Швыдкой уверен, что провокации в отношении РФ на Венецианской биеннале будут Швыдкой: раздавалось очень много угроз российским артистам на биеннале в Венеции

Москва6 мая Вести.Во время проведения Венецианской биеннале искусств будет очень много провокаций в отношении России и российских артистов. Об этом специальный представитель президента РФ по международному культурному сотрудничеству Михаил Швыдкой заявил в интервью ИС "Вести".

По его словам, министерство иностранных дел Италии занимается вопросом обеспечения безопасности российских артистов из-за большого количества угроз в их адрес.

Причем угроз в социальных сетях, которые были направлены напрямую артистам, где им говорили: "Подумайте, что прежде чем вы поедете в Италию, вам переломают руки, ноги. Вас расценивают как кремлевских пропагандистов. Вы вернетесь грузом 200". Я уверен, что провокации будут сказал Швыдкой

Также Михаил Швыдкой отметил, что российский павильон на Венецианской биеннале пользуется популярностью уже несколько недель. Официально выставка откроется 9 мая, но уже с 5 числа на нее могут попасть эксперты и журналисты, добавил Швыдкой.