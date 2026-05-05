Швыдкой заявил о расколе итальянского общества из-за угроз в адрес России Швыдкой: угрозы в адрес России раскололи итальянское общество

Москва5 мая Вести.Антироссийские настроения раскололи итальянское общество. Такое мнение ИС "Вести" озвучил спецпредставитель президента РФ по международному культурному сотрудничеству Михаил Швыдкой.

По его словам, отмена концертов российских исполнителей в Италии вызывает недовольство у местных жителей.

Вообще эта вся история, серьезные угрозы, обвинения в адрес России и так далее, они, как ни странно, раскол в итальянском обществе отметил Швыдкой

Он добавил, что значительная часть итальянской интеллигенции крайне раздражена тем, что Брюссель занимает негативную позицию в отношении России.

Швыдкой также заметил, что сам факт присутствия РФ на биеннале в Венеции очень важен.