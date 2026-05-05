Москва5 маяВести.Антироссийские настроения раскололи итальянское общество. Такое мнение ИС "Вести" озвучил спецпредставитель президента РФ по международному культурному сотрудничеству Михаил Швыдкой.
По его словам, отмена концертов российских исполнителей в Италии вызывает недовольство у местных жителей.
Вообще эта вся история, серьезные угрозы, обвинения в адрес России и так далее, они, как ни странно, раскол в итальянском обществеотметил Швыдкой
Он добавил, что значительная часть итальянской интеллигенции крайне раздражена тем, что Брюссель занимает негативную позицию в отношении России.
Швыдкой также заметил, что сам факт присутствия РФ на биеннале в Венеции очень важен.