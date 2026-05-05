Москва5 маяВести.Спецпредставитель президента по международному культурному сотрудничеству Михаил Швыдкой заявил ИС "Вести", что не поедет на Венецианскую биеннале.
Швыдкой считает, что его визит может вызвать негативную реакцию.
Нет, я на биеннале не поеду. Я думаю, что не надо лишних раздражителей, во-первых, но честно скажу, я поеду на открытие нашего 21-го фестиваля в Токиосказал спецпредставитель президента по международному культурному сотрудничеству
Ранее Швыдкой заявил, что убрать русскую культуру с мировых площадок невозможно и бессмысленно.