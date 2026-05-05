Швыдкой не поедет в Венецию, чтобы не стать лишним раздражителем

Швыдкой заявил, что не поедет в Венецию, чтобы не быть лишним раздражителем Швыдкой не поедет в Венецию, чтобы не стать лишним раздражителем

Москва5 мая Вести.Спецпредставитель президента по международному культурному сотрудничеству Михаил Швыдкой заявил ИС "Вести", что не поедет на Венецианскую биеннале.

Швыдкой считает, что его визит может вызвать негативную реакцию.

Нет, я на биеннале не поеду. Я думаю, что не надо лишних раздражителей, во-первых, но честно скажу, я поеду на открытие нашего 21-го фестиваля в Токио сказал спецпредставитель президента по международному культурному сотрудничеству

Ранее Швыдкой заявил, что убрать русскую культуру с мировых площадок невозможно и бессмысленно.