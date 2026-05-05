Швыдкой: сам факт присутствия РФ на биеннале в Венеции очень важен

Швыдкой высоко оценил важность присутствия РФ на биеннале в Венеции Швыдкой: сам факт присутствия РФ на биеннале в Венеции очень важен

Москва5 мая Вести.Сам факт присутствия РФ на биеннале в Венеции очень важен. Такое мнение ИС "Вести" озвучил спецпредставитель президента по международному культурному сотрудничеству Михаил Швыдкой.

Он добавил, что деятелям культуры из РФ поступало огромное количество угроз, но несмотря на них они приехали в Венецию.

Несмотря на огромное количество угроз, а угроз было много, в том числе и со стороны непонятных людей, которые угрожали лично музыкантам, лично артистам, когда ты получаешь на почту письмо, что если вы приедете, вам переломают руки и ноги и вы уедете грузом 200, то это не способствует вообще такому художественному творчеству. Но тем не менее, ребята приехали, ребята репетировали. Я полагаю, что сам факт нашего присутствия там в высшей степени важен рассказал Швыдкой

Ранее Комиссар павильона РФ на биеннале в Венеции Анастасия Корнеева заявила, что российский павильон получает поддержку от многих стран.