Павильон РФ на биеннале получает поддержку от разных стран Комиссар павильона РФ на биеннале рассказала о поддержке других стран

Москва5 мая Вести.Комиссар павильона РФ на биеннале в Венеции Анастасия Корнеева в интервью информационной службе "Вести" рассказала о помощи, оказываемой разными странами российскому павильону.

По словам комиссара, еще не было ни одной ситуации, в которой российское присутствие на биеннале чувствовалось бы нежелательным.

Вы знаете, у нас очень много поддержки, очень много друзей… Нас поддерживают очень многие люди, пишут нам в соцсети павильона, приходят. Нам помогают здесь люди и с размещением, и с организационными вопросами, конечно, с нами работают итальянцы, потому что мы находимся в Италии… Пока мы делаем монтаж, приходят участники других павильонов. И даже не буду называть страны, но те, которые выступали против нас, они приходят со словами поддержки рассказала Корнеева

Ранее сообщалось, что Европейская комиссия приняла решение лишить Венецианскую биеннале гранта в размере 2 миллионов евро за приглашение России на мероприятие.